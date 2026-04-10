20:10, 10 апреля 2026Наука и техника

Раскрыто противораковое действие популярной приправы

Nutrients: Вещества из куркумы влияют на гибель раковых клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Куркума может воздействовать на развитие рака сразу по нескольким направлениям, а не только за счет куркумина, как считалось раньше. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrients. Они отмечают, что важную роль могут играть и другие компоненты растения — эфирные масла, полифенолы и флавоноиды.

По данным авторов, эти вещества способны влиять на воспаление, окислительный стресс, работу иммунной системы и механизмы гибели опухолевых клеток. Кроме того, куркумин, главный активный компонент куркумы, может воздействовать на сигнальные пути, связанные с ростом и делением клеток, а также на эпигенетические механизмы — процессы, которые регулируют активность генов без изменения самой ДНК.

Отдельное внимание в работе уделено главной проблеме куркумина — его низкой биодоступности. Это вещество плохо растворяется в воде, быстро разрушается и слабо всасывается в кишечнике. Поэтому ученые активно разрабатывают новые формы доставки — наночастицы, липосомы, эмульсии и белково-полисахаридные капсулы, которые могут значительно повысить его устойчивость и усвоение.

Авторы подчеркивают, что куркума остается перспективным функциональным продуктом для профилактики и вспомогательной терапии.

Ранее ученые выяснили, что биоактивные компоненты шафрана улучшают настроение, воздействуя на мозг.

