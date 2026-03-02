Раскрыто влияние популярной приправы на работу мозга

F&F: Биоактивные компоненты шафрана улучшают настроение, воздействуя на мозг

Биоактивные компоненты шафрана — популярной пряности, известной своим ароматом и использованием в кулинарии, — могут по-разному воздействовать на системы мозга, связанные с регуляцией настроения. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах ученые изучили два ключевых соединения шафрана — кроцины и сафранал. Оба вещества снижали выраженность депрессивноподобного поведения, однако действовали через разные нейробиологические механизмы. Кроцины преимущественно влияли на дофаминовую систему — изменяли уровень дофамина и активность связанных с ним рецепторов в префронтальной коре и стриатуме. Сафранал, в свою очередь, воздействовал на кинурениновый путь — метаболическую систему, связанную с воспалением и образованием потенциально нейротоксичных метаболитов, смещая баланс в сторону нейропротекции.

Кроме того, исследователи впервые подтвердили, что сафранал после перорального приема обнаруживается не только в крови, но и непосредственно в ткани мозга. Это говорит о его способности преодолевать биологические барьеры и потенциально оказывать прямое влияние на нейрональные процессы.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на животных моделях, и говорить о клиническом применении пока преждевременно. Тем не менее работа уточняет механизмы действия компонентов шафрана и усиливает интерес к ним как к возможным функциональным агентам в поддержке при нарушениях настроения.

Ранее стало известно, что экстракт шафрана полезен для поддержки памяти и снижения тревожности.