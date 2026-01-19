Реклама

Наука и техника
11:39, 19 января 2026Наука и техника

Популярная приправа оказалась полезна для памяти

Nutrients: Экстракт шафрана полезен для поддержки памяти и снижения тревожности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock / Fotodom

Экстракт шафрана оказался полезен для поддержки памяти, снижения тревожности и улучшения обмена веществ в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты доклинического исследования в журнале Nutrients.

Исследователи изучали действие стандартизированного экстракта шафрана, содержащего строго заданные количества сафранала и кроцинов — ключевых биоактивных соединений растения. Эксперименты проводились на пожилых мышах, что позволило смоделировать возрастные изменения, характерные для старения: ухудшение памяти, рост тревожности и нарушения метаболизма. Ученые показали, что сафранал после приема действительно попадает в кровь, а значит, экстракт обладает биологической доступностью.

Более высокая доза снижала тревожное поведение и улучшала распознавание новых объектов — показатель работы памяти. Эти изменения сопровождались перестройкой сигнальных молекул в мозге, связанных со стрессом, эмоциями и нейропластичностью. Более низкая доза, в свою очередь, помогала замедлить возрастную потерю массы тела и влияла на гены, регулирующие жировой обмен в печени.

Авторы подчеркивают, что речь идет о доклиническом исследовании, и полученные результаты нельзя напрямую переносить на человека.

Ранее ученые выяснили, что куркума может уменьшать выраженность хронической боли.

