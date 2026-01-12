Обычная приправа оказалась связана со снижением хронической боли

Nutrients: Куркума может уменьшать выраженность хронической боли у взрослых

Добавление куркумы к ежедневному рациону может уменьшать выраженность хронической боли у взрослых. Такой эффект показало рандомизированное перекрестное клиническое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, в котором ученые отдельно проверяли, усиливает ли черный перец действие куркумы.

В 21-дневном двойном слепом эксперименте приняли участие 30 человек старше 40 лет с умеренной хронической болью — от 4 до 7 баллов по 10-балльной шкале. Участники получали куркуму в кулинарно привычных дозах (300 мг, 1 г или 3 г) либо отдельно, либо в сочетании с черным перцем. Уровень боли фиксировался три раза в день с помощью текстовых сообщений, что позволило отследить динамику в течение всего исследования.

Результаты показали, что к концу третьей недели средние показатели боли достоверно снизились по сравнению с исходным уровнем. При этом добавление черного перца не дало статистически значимого преимущества по сравнению с куркумой без него. Аналогично, увеличение дозы куркумы в пределах кулинарных значений не приводило к дополнительному уменьшению боли.

Интерес к сочетанию куркумы и черного перца связан с тем, что пиперин — активное вещество перца — считается усилителем биодоступности куркумина. Однако в данном исследовании даже куркума без «биоусилителя» показала сопоставимый эффект при регулярном употреблении.

Авторы подчеркивают, что работа носит пилотный характер и была проведена на небольшой выборке, преимущественно состоявшей из женщин среднего и старшего возраста. Тем не менее полученные данные указывают на потенциальную роль привычных пищевых специй как простого и доступного дополнения к стратегиям управления хронической болью.

Ранее стало известно, что куркумин способен нарушать ключевые метаболические механизмы, на которых держится рост опухолей.