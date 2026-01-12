Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:51, 12 января 2026Наука и техника

Обычная приправа оказалась связана со снижением хронической боли

Nutrients: Куркума может уменьшать выраженность хронической боли у взрослых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: darksoul72 / Shutterstock / Fotodom

Добавление куркумы к ежедневному рациону может уменьшать выраженность хронической боли у взрослых. Такой эффект показало рандомизированное перекрестное клиническое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, в котором ученые отдельно проверяли, усиливает ли черный перец действие куркумы.

В 21-дневном двойном слепом эксперименте приняли участие 30 человек старше 40 лет с умеренной хронической болью — от 4 до 7 баллов по 10-балльной шкале. Участники получали куркуму в кулинарно привычных дозах (300 мг, 1 г или 3 г) либо отдельно, либо в сочетании с черным перцем. Уровень боли фиксировался три раза в день с помощью текстовых сообщений, что позволило отследить динамику в течение всего исследования.

Материалы по теме:
Польза и вред корицы для здоровья. Все, что нужно знать о свойствах этой специи
Польза и вред корицы для здоровья.Все, что нужно знать о свойствах этой специи
15 сентября 2023
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

Результаты показали, что к концу третьей недели средние показатели боли достоверно снизились по сравнению с исходным уровнем. При этом добавление черного перца не дало статистически значимого преимущества по сравнению с куркумой без него. Аналогично, увеличение дозы куркумы в пределах кулинарных значений не приводило к дополнительному уменьшению боли.

Интерес к сочетанию куркумы и черного перца связан с тем, что пиперин — активное вещество перца — считается усилителем биодоступности куркумина. Однако в данном исследовании даже куркума без «биоусилителя» показала сопоставимый эффект при регулярном употреблении.

Авторы подчеркивают, что работа носит пилотный характер и была проведена на небольшой выборке, преимущественно состоявшей из женщин среднего и старшего возраста. Тем не менее полученные данные указывают на потенциальную роль привычных пищевых специй как простого и доступного дополнения к стратегиям управления хронической болью.

Ранее стало известно, что куркумин способен нарушать ключевые метаболические механизмы, на которых держится рост опухолей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

    Добыча нефти в России упала до минимума за полтора года

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Трампа предупредили о применении ядерного оружия в случае атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok