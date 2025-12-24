Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 24 декабря 2025Наука и техника

Обычная приправа оказалась способна подавлять рост опухолей

Nutrients: Куркумин усиливает чувствительность раковых клеток к химиотерапии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Куркумин — биологически активное соединение, содержащееся в корне куркумы, популярной кулинарной специи, — способен нарушать ключевые метаболические механизмы, на которых держится рост опухолей. К такому выводу пришли авторы масштабного обзорного исследования, опубликованного в журнале Nutrients. Работа показывает, что куркумин действует не точечно, а системно, затрагивая сразу несколько жизненно важных процессов в раковых клетках.

В первую очередь вещество подавляет характерную для опухолей зависимость от ускоренного гликолиза даже при наличии кислорода. Параллельно куркумин нарушает синтез жирных кислот и аминокислот, снижает активность митохондрий и ограничивает доступ клеток к источникам энергии. В ряде моделей он также запускал ферроптоз — форму запрограммированной гибели клеток, связанную с накоплением окисленных липидов, к которой опухоли оказываются особенно уязвимы.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Авторы подчеркивают, что важную роль играет воздействие куркумина на сигнальные пути PI3K/Akt, AMPK и NF-κB, которые связывают обмен веществ с воспалением, выживанием клеток и устойчивостью к терапии. За счет этого куркумин не только замедляет рост опухоли, но и может усиливать чувствительность раковых клеток к химиотерапии и лучевой терапии, снижая вероятность лекарственной резистентности.

При этом исследователи делают важную оговорку: клинический потенциал куркумина пока ограничен его низкой биодоступностью — в организме он быстро разрушается и плохо всасывается.

Ранее ученые обнаружили, что карнозовая кислота из листьев розмарина способствует заживлению кожи без образования рубцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова прогремели новые взрывы

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Двое сыновей расправились с отцом при помощи змеи ради 26 миллионов рублей

    Стремившиеся угодить партнерам в постели мужчины и женщины раскрыли свои тайны

    Способность ВСУ ударить по Москве оценили

    Названа предварительная версия взрыва на юге Москвы

    Раскрыто состояние полицейского после взрыва у участка в Москве

    Названо число пострадавших при взрыве автомобиля в Москве

    Россиянам раскрыли способы защиты от мошенников в праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok