Обычная приправа оказалась способна подавлять рост опухолей

Nutrients: Куркумин усиливает чувствительность раковых клеток к химиотерапии

Куркумин — биологически активное соединение, содержащееся в корне куркумы, популярной кулинарной специи, — способен нарушать ключевые метаболические механизмы, на которых держится рост опухолей. К такому выводу пришли авторы масштабного обзорного исследования, опубликованного в журнале Nutrients. Работа показывает, что куркумин действует не точечно, а системно, затрагивая сразу несколько жизненно важных процессов в раковых клетках.

В первую очередь вещество подавляет характерную для опухолей зависимость от ускоренного гликолиза даже при наличии кислорода. Параллельно куркумин нарушает синтез жирных кислот и аминокислот, снижает активность митохондрий и ограничивает доступ клеток к источникам энергии. В ряде моделей он также запускал ферроптоз — форму запрограммированной гибели клеток, связанную с накоплением окисленных липидов, к которой опухоли оказываются особенно уязвимы.

Авторы подчеркивают, что важную роль играет воздействие куркумина на сигнальные пути PI3K/Akt, AMPK и NF-κB, которые связывают обмен веществ с воспалением, выживанием клеток и устойчивостью к терапии. За счет этого куркумин не только замедляет рост опухоли, но и может усиливать чувствительность раковых клеток к химиотерапии и лучевой терапии, снижая вероятность лекарственной резистентности.

При этом исследователи делают важную оговорку: клинический потенциал куркумина пока ограничен его низкой биодоступностью — в организме он быстро разрушается и плохо всасывается.

