10:32, 30 апреля 2026Экономика

Оценена опасность вирусов в вечной мерзлоте

Биолог Чумаков: Многие вирусы в вечной мерзлоте безвредны
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Многие вирусы, в том числе найденные в вечной мерзлоте, не представляют опасности для человека. Об этом заявил молекулярный биолог и академик РАН Петр Чумаков в беседе с RT.

Эксперт отметил, что изначально вирусы были выделены и открыты как возбудители заболеваний, однако в современном мире доступны новые методы, которые позволяют обнаружить безопасные вирусы. «Выделяют огромное число разных вирусов, геном которых можно проанализировать и сказать, что это вирус, который принадлежит к какому-то совершенно новому виду. И все эти вирусы — они абсолютно безвредны», — пояснил ученый.

Чумаков отметил, что одни из самых крупных и интересных вирусов были открыты в вечной мерзлоте, включая вирусы, которые 40 тысяч лет жили у амеб и не представляют никакого вреда. При этом вирусы из могильников гораздо опаснее. «Предположим, эпидемия чумы какая-то была, захоронения какие-то... Но это довольно быстро можно идентифицировать и понять, есть против этого противодействие или нет», — заключил биолог.

Ранее ученые назвали появление комаров в чуждой им, холодной Исландии признаком экологического переворота.

    Последние новости

    Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

    В России высказались о возможном перемирии с Украиной на День Победы

    Медведев высказался о завершении СВО

    Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах России

    Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

    Успенская пожаловалась на депрессию из-за погоды

    Россиянам напомнили про уголовную ответственность за хулиганство на дороге

    Обнародовано решение для расправившегося с девочкой в Новосибирске иностранца-нелегала

    Экс-министр образования российского региона помогла похитить миллиард на стройке школы

    В России отреагировали на заявление Залужного о возвращении территорий Украине

    Все новости
