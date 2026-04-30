Популярный бренд предложил россиянкам бальзам для губ с запахом водки

Популярный бренд декоративной косметики Russian Beauty Guru (RBG) предложил россиянкам бальзам для губ с необычным сочетанием запахов. Товар представлен на сайте марки.

Речь идет о гигиенической помаде под названием «Белый русский» с запахом водки, кофейного ликера и сливок. Согласно информации на сайте, в составе продукта присутствует масло манго, отвечающее за ухоженный внешний вид губ и их увлажненность. «Какой русский не любит выпить?» — гласит описание в карточке средства.

Стоимость помады составляет 1200 рублей. Чтобы приобрести ее, необходимо оформить предварительный заказ.

Ранее сообщалось, что ювелирный бренд Interzona представил подвески в виде анальных пробок и привлек внимание россиян.

