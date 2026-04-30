14:51, 30 апреля 2026

Потребность российского рынка в цветах назвали огромной

Мишустин: Производители из РФ закрывают лишь четверть потребности рынка в цветах
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российские производители закрывают лишь четверть потребности внутреннего рынка в цветах. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Сегодня внутренний спрос колоссален — это почти 2 миллиарда цветов ежегодно, отметил Мишустин. На совещании по социально-экономическому развитию Северного Кавказа он выделил этот округ как одну из наиболее перспективных площадок для масштабного развития отрасли.

Обращаясь к руководителям регионов СКФО (включает в себя Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию-Аланию, Чечню и Ставропольский край), глава правительства попросил их совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития оперативно проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Россия столкнулась с падением цветочного импорта. Так, в январе 2026-го общий объем поставок цветов в страну из ЕС снизился до 19,9 миллиона евро. Еще в январе 2024-го эта цифра была выше на 34,2 процента и составляла 26,7 миллиона, указывал Евростат.

