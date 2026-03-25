Россия столкнулась с падением цветочного импорта

Евростат: Поставки цветов из ЕС в Россию упали до пятилетнего минимума

В январе 2026 года поставки в Россию цветов из Европейского союза опустились до минимальной для этого месяца суммы за пять лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Оказалось, что в первый месяц года страны ЕС экспортировали в Россию цветов на 19,9 миллиона евро. Это на 34,2 процента меньше, чем в январе 2025 года, когда речь шла о 26,7 миллиона. Тремя главными европейскими поставщиками цветов на российский рынок стали Нидерланды (19,1 миллиона евро), Латвия (678,9 тысячи евро) и Германия (150,7 тысячи евро).

Ранее сообщалось, что в России перестало расти количество цветочных магазинов. Число таких торговых точек в мегаполисах составило 14,4 тысячи — в годовом выражении оно почти не изменилось.

Также есть сведения, что российским цветоводам приходится сдерживать цены из-за дешевой импортной продукции. На фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели.