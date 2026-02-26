В убытках российских цветоводов обвинили дешевый импорт

Эксперт Крылова: Цветоводы в РФ вынуждены сдерживать цены из-за дешевого импорта

Российские цветоводы вынуждены сдерживать цены из-за дешевой импортной продукции. В убытках обвинила зарубежных коллег исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова, ее цитирует ТАСС.

По словам эксперта, на фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели. Сейчас зарубежные поставки занимают порядка 80 процентов российского рынка, и конкурировать с ними становится тяжело — ряд экспертов предсказывает рост цен на цветы на семь процентов.

«У отечественных цветоводов идет тенденция, что они максимально стараются сдерживать свои цены. Сейчас опустился курс доллара.<…> Соответственно, вся продукция, которая поступает к нам из-за рубежа, напомню, это порядка 80 процентов общего объема рынка, стала дешевле. Российские производители вынуждены конкурировать с зарубежными аналогами», — констатировала Крылова.

В пример эксперт привела предприятие в Ленинградской области, где себестоимость производства цветка выросла за счет роста тарифов на электроэнергию. Растениям необходимо постоянное искусственное освещение и, скорее всего, компания будет вынуждена поднять цены на товар.

Ранее депутат Дмитрий Гусев предложил министру сельского хозяйства Оксане Лут повысить таможенную пошлину на срезанные импортные цветы до трех евро за килограмм. Он полагает, что таким образом удастся снизить для российских производителей НДС до десяти процентов.