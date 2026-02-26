Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 26 февраля 2026Экономика

В убытках российских цветоводов обвинили дешевый импорт

Эксперт Крылова: Цветоводы в РФ вынуждены сдерживать цены из-за дешевого импорта
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российские цветоводы вынуждены сдерживать цены из-за дешевой импортной продукции. В убытках обвинила зарубежных коллег исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова, ее цитирует ТАСС.

По словам эксперта, на фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели. Сейчас зарубежные поставки занимают порядка 80 процентов российского рынка, и конкурировать с ними становится тяжело — ряд экспертов предсказывает рост цен на цветы на семь процентов.

«У отечественных цветоводов идет тенденция, что они максимально стараются сдерживать свои цены. Сейчас опустился курс доллара.<…> Соответственно, вся продукция, которая поступает к нам из-за рубежа, напомню, это порядка 80 процентов общего объема рынка, стала дешевле. Российские производители вынуждены конкурировать с зарубежными аналогами», — констатировала Крылова.

В пример эксперт привела предприятие в Ленинградской области, где себестоимость производства цветка выросла за счет роста тарифов на электроэнергию. Растениям необходимо постоянное искусственное освещение и, скорее всего, компания будет вынуждена поднять цены на товар.

Ранее депутат Дмитрий Гусев предложил министру сельского хозяйства Оксане Лут повысить таможенную пошлину на срезанные импортные цветы до трех евро за килограмм. Он полагает, что таким образом удастся снизить для российских производителей НДС до десяти процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Дачников предупредили о наказании за уборку снега

    В Испании раскрыли возможную судьбу убийцы экс-советника Януковича

    Пакистанцы вторглись к афганцам

    С местом строительства дирижаблей для Крайнего Севера определились

    Ключевой российский переговорщик покинул место переговоров с США в Женеве

    Гуменник рассказал о своей жизни после Олимпиады

    Стала известна личность похитителя 9-летней девочки в Смоленске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok