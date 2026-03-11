Реклама

Экономика
07:44, 11 марта 2026

Количество цветочных магазинов в России прекратило расти

В феврале 2025 года число цветочных магазинов в РФ перестало расти
Вячеслав Агапов

Фото: Doan Tran Minh Thanh / Unsplash

В России прекратился рост числа цветочных магазинов. Об этом со ссылкой на данные «Infoline-аналитики» сообщает газета «Ведомости».

В феврале количество торговых точек в мегаполисах составило 14,4 тысячи — в годовом выражении оно почти не изменилось. В прошлом году, для сравнения показатель вырос на 10 процентов. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, число магазинов даже снизилось, так как закрывали их чаще, чем открывали.

В то же время количество новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в отрасли выросло, но эксперты объясняют тенденцию изменениями в налоговом регулировании, в том числе снижением порога для применения упрощенной системы налогообложения.

Участники рынка объясняют прекратившийся рост количества цветочных магазинов активным развитием онлайн-продаж. Как заявил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Константин Власов, доля такого канала уже сейчас достигает порядка 25 процентов, а в крупных городах более половины цветов реализуется через интернет.

Показатель в 50 процентов возможен лишь в пиковые периоды, не соглашается Бурмистров. А в среднем по России, по его словам, он значительно ниже, хотя и растет из года в год. Так, он напоминает, что доля онлайн-продаж цветов в 2025 году составляла около 22 процентов, а в этом году она уже приблизилась к 26 процентам. Правда, в крупных городах она действительно выше — 30-35 процентов, резюмирует эксперт.

Как заявила управляющая салонов «Тот самый букет» Александра Шестакова, после повышения налогов у части флористов существенно увеличились издержки, и многие из них начали закрывать убыточные и неликвидные точки.

Исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова обвинила зарубежных коллег в убытках — из-за дешевой импортной продукции российские предприниматели вынуждены сдерживать цены. По словам эксперта, на фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели. Сейчас зарубежные поставки занимают порядка 80 процентов российского рынка, и конкурировать с ними становится тяжело.

