Президент Ирана инициировал переговоры с Лукашенко

Лукашенко и Пезешкиан провели телефонный разговор по инициативе иранской стороны
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iran's presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан провели 30 апреля телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что переговоры лидеров государств состоялись по инициативе иранской стороны. Пезешкиан рассказал Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке, а также озвучил официальную позицию Тегерана на переговорах с Вашингтоном. По его словам, камнем преткновения для мирного урегулирования конфликта является отсутствие доверия.

«Белорусский лидер подчеркнул заинтересованность нашей страны в скорейшем урегулировании конфликта. В свою очередь, президент Ирана поблагодарил Александра Лукашенко за принципиальную и последовательную позицию», — говорится в публикации.

12 апреля Пезешкиан провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке и диалог между Ираном и США.

