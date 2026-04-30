Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:37, 30 апреля 2026Наука и техника

Смартфоны Xiaomi резко подорожали

Dealabs: Новый Xiaomi 17T стоит сразу на 200 евро дороже предшественника
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Новые смартфоны Xiaomi 17T подорожали в Европе на 200 евро относительно предшественников. На это обратило внимание французское издание Dealabs.

По информации инсайдеров, китайская компания Xiaomi подготовилась к анонсу новых субфлагманских смартфонов серии 17T. Страницы устройств уже обнаружили на сайтах ретейлеров ряда европейских стран. Так, в Dealabs нашли точные цены на аппараты Xiaomi 17T и 17T Pro — они оказались заметно дороже моделей прошлого года.

Так, стоимость обычной версии Xiaomi 17T, которая имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, составит 749 евро (65 тысяч рублей). Для сравнения, вышедшая в 2025 году модель Xiaomi 15T была оценена в 649 евро (57 тысяч рублей). 17T Pro обойдется в 999 евро (88 тысяч рублей). Это уже на 200 евро (18 тысяч рублей) дороже предшественника.

«Повышение цены Xiaomi на 200 евро за одно поколение говорит о том, что компания проверяет, сколько готовы платить покупатели», — прокомментировали сообщение журналисты издания Android Central. По их мнению, эпоха убийц флагманов — доступных смартфонов с топовыми характеристиками — заканчивается.

В начале апреля корпорация Xiaomi предупредила пользователей о росте цен на смартфоны серии Redmi. Руководители IT-гиганта заявили, что делают все возможное, чтобы закупить большее количество комплектующих и больше не поднимать цены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok