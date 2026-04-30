Продажи машин российского производителя резко сократились

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:19, 30 апреля 2026



«Автостат»: Объемы реализации «Москвича» упали на 25 %
Марина Аверкина

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В первом квартале 2026 года российские дилеры продали 2721 новый автомобиль марки «Москвич», что на 25,6 процента меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».

Абсолютное большинство проданных машин пришлось на кроссовер «Москвич 3», который был куплен 2165 раз, что составило почти 80 процентов от всего объема реализации. Второе место у лифтбека «Москвич 6», который разошелся тиражом 194 единицы (7 процентов). На третьей позиции оказался кроссовер «Москвич 5», который приобрели 112 россиян (4 процента).

В оставшиеся 9 процентов входят 87 кроссоверов «Москвич 8», 33 электрических «Москвич 3е», а также модели серии — 76 машин «М70» и 54 экземпляра «М90».

По данным аналитиков, 32,8 процента автомобилей за отчетный период были оформлены на юридических лиц, соответственно, 67,2 процента приобрели частные клиенты.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2026 года в России было продано 1704 новых автомобиля отечественного бренда Sollers, что на 23 процента хуже показателя годичной давности. Наилучшие продажи марке обеспечило семейство легких коммерческих машин СФ1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok