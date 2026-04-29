Продажи автомобилей российской марки резко упали

«Автостат»: За три месяца реализация Sollers упала на 23 %

За первые три месяца 2026 года в России было продано 1704 новых автомобиля отечественного бренда Sollers, что на 23 процента хуже показателя годичной давности, пишет «Автостат».

Наилучшие продажи марке обеспечило семейство легких коммерческих машин СФ1, на которое пришлось почти 44 процента всего объема (742 единицы). Из них 205 экземпляров (12 процентов) составили микроавтобусы и цельнометаллические фургоны.

На пикапы марки пришлось 32 процента продаж. За квартал покупатели приобрели 283 автомобиля модели СТ6, 178 — СТ9 и 84 — СТ8. Оставшаяся доля принадлежит малотоннажным грузовикам Argo (118 единиц), минивэнам СП7 (38) и автомобилям линейки СФ5 (32). Также по итогам первого квартала было реализовано 12 грузовых машин и 12 автобусов Sollers.

Ранее стало известно, что с 2014 по 2026 год средняя стоимость нового автомобиля в России увеличилась с 1,2 до 3,79 миллиона рублей. Подорожание составило 216 процентов, то есть цена за десять лет выросла более чем в три раза.