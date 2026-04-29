17:11, 29 апреля 2026

Россиянам назвали уровень роста цен на новые машины за 12 лет

Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

С 2014 по 2026 год средняя стоимость нового автомобиля в России увеличилась с 1,2 миллиона до 3,79 миллиона рублей. Подорожание составило 216 процентов, то есть цена выросла более чем в три раза. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

По словам эксперта, расчеты основаны на ценах, указанных на трех популярных платформах без учета объемов продаж. Он уточнил, что это средние цены, по данным за 12 лет.

Автомобили с пробегом за отчетный период подорожали на 210 процентов, отметил специалист. Средний ценник на подержанную машину поднялся с 435 тысяч до 1,35 миллиона рублей, причем динамика на этом рынке отставала от рынка новых машин на один-полтора года.

Значительный рост стоимости автотранспорта начался в 2015 году. Его спровоцировали санкции, введенные против России в 2014 году, и последовавшая в конце того же года девальвация рубля. Второй сильный скачок случился во время пандемии 2020-2021 годов, когда разрыв международных цепочек поставок привел к глобальному дефициту, который не мог не отразиться на российском рынке.

Весной 2022 года произошло очередное удорожание. Официальные поставки машин зарубежных марок остановились, сохранившиеся запасы резко подорожали, а им на смену пришли более доступные китайские модели. Из-за смены структуры рынка суммарный годовой рост средних цен в тот период выглядел менее значительным, чем в пандемию.

Последние два года цены на новые и подержанные автомобили стабилизировались. «На мой взгляд, следующим толчком к росту цен станет очередная девальвация рубля. Поскольку валютная составляющая в цене автомобиля очень высока. Даже в автомобилях российской сборки. Но в нынешней ситуации рубль крепок как никогда», — подытожил Целиков.

Ранее стало известно, что в марте 2026 года жители России потратили на автомобили с пробегом 568 миллиардов рублей, что на 14 процентов превысило февральский объем (496,4 миллиарда). Это стало самым высоким месячным показателем с начала года.

