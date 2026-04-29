Россияне потратили на подержанные машины рекордную сумму

ТАСС: Россияне вложили в машины с пробегом рекордные 568 миллиардов рублей

В марте 2026 года жители России потратили на автомобили с пробегом 568 миллиардов рублей, что на 14 процентов превысило февральский объем (496,4 миллиарда). Это стало самым высоким месячным показателем с начала года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

Больше всего средств — 40,7 процента (231,6 миллиарда рублей) — российские автомобилисты потратили на машины старше десяти лет. В феврале доля таких автомобилей составляла 40,3 процента. На транспорт возрастом от пяти лет покупатели направили 206,2 миллиарда рублей. Доля таких машин за месяц уменьшилась с 36,8 до 36,3 процента. Расходы на автомобили до пяти лет выросли до 130,6 миллиарда рублей, а доля увеличилась с 22,9 до 23 процентов.

В количественном выражении сегмент «старше 10 лет» занял 70 процентов вторичного рынка (332,4 тысячи экземпляров). Еще 20 процентов обеспечили машины в категории 5–9 лет (94,8 тысячи единиц), а на долю автомобилей до пяти лет пришлось 10 процентов (47,9 тысячи штук).

Траты на подержанные автомобили европейских брендов достигли 197 миллиардов рублей (рост на 18 процентов к февралю). Японские марки обошлись в 172,7 миллиарда (рост на 15 процентов), корейские — в 68,7 миллиарда (плюс 6 процентов). Российские (51,3 миллиарда рублей, рост на 15 процентов) и китайские (50,7 миллиарда, рост на 12 процентов) машины показали приблизительно равные результаты. Траты на подержанные автомобили из США составили 26,8 миллиарда рублей, увеличившись на 16 процентов.

