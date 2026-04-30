Забота о себе
03:01, 30 апреля 2026Забота о себе

Разводящийся мужчина пожаловался на секс-проблему и поставил на себе крест

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который пожаловался на преждевременную эякуляцию. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, сейчас он находится в процессе развода с женой и переживает из-за того, что другие женщины не захотят встречаться с ним из-за его секс-проблемы — преждевременной эякуляции. Он объяснил, он всегда быстро достигал оргазма, но во время активной сексуальной жизни с женой эта проблема решилась сама.

Со временем супруги стали реже заниматься сексом, а четыре года назад жена призналась ему, что она асексуальна. После этого мужчина стал сбрасывать сексуальное напряжение только с помощью мастурбации, и преждевременная эякуляция вернулась.

Теперь он переживает, что женщины не захотят встречаться с ним. «Я уверен, что их надо предупреждать о предстоящем разочаровании. Но как? Чувствую, что даже если мне позволят попробовать, то на следующий день я буду просто несчастным дурачком, которого она будет обсуждать и высмеивать со своими подругами», — пишет он.

«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
В ответ Юзвяк призвал не спешить ставить на себе крест и больше узнать про не включающие проникновение сексуальные практики: поцелуи, ласки пальцами, игру с сосками и оральный секс. Он добавил, что не обязательно сразу сообщать потенциальной партнерше о своей особенности.

«Можно совсем не думать о сексе, познакомиться с кем-нибудь, а затем, по прошествии некоторого времени, откровенно поговорить о своих особенностях. Да, вас могут отвергнуть, но это будет менее вероятно, поскольку в этот момент вы будете для партнера чем-то большим, чем говорящий пенис», — заверил секс-коуч.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, ненавидящей свой запах пота, изменившийся после 40 лет. Женщина пожаловалась на то, что в последние годы потеет намного больше, чем раньше.

