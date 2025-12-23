Женщина пожаловалась на изменившийся после 40 лет запах пота и получила совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, ненавидящей свой изменившийся после 40 лет запах пота. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

Женщина пожаловалась, что в последние годы потеет намного больше, чем раньше, и ей кажется, что пот очень неприятно пахнет. «Муж утверждает, что ему все нравится. Но я чувствую запах, и мне от него противно. Я поговорила с врачом, сдала анализ крови, и она сказала, что ничего страшного нет. Она считает, что эти изменения связаны с перименопаузой», — рассказала она. Автор письма также добавила, что раньше у них с мужем была нормальная сексуальная жизнь, но после этих изменений во время интима она может думать только о том, что от нее отвратительно пахнет.

В ответ Юзвяк призвал женщину поверить мужу. «Многие не только не возражают против запаха тела, некоторым них он даже нравится», — сказал он. Коуч также посоветовал ей разобраться, что именно у нее вызывает отвращение: собственный запах или то, что его чувствует муж. «Если последнее, возможно, стоит довериться партнеру и заняться сексом, чтобы он мог доказать вам, что не возражает против запаха. Иногда опыт — это все, что нужно, чтобы преодолеть то, что доставляет нам дискомфорт», — предложил он.

Ранее Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается ненастоящим. Мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма от секса, он посоветовал попробовать другие формы близости.