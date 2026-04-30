РИА Новости: Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ-2026

Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ-2026, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства.

Уточняется, что организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым или их вещам. При срабатывании металлоискателя им следует попросить учащегося добровольно сдать все вещи перед началом экзамена в специально отведенное помещение или сопровождающему.

В случае отказа составляется акт о недопуска не пункт проведения ЕГЭ, к экзамену в резервные дни нарушивший правила участник будет допущен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее стало известно, что школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут освоить рабочую профессию и параллельно учиться и готовиться к пересдаче экзаменов. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.