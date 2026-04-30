Россиянам назвали способы сэкономить на отеле на майских праздниках

Россиянам рекомендовали бронировать отели на одну ночь с продлением для экономии

Российским туристам назвали способы сэкономить на проживании в отеле на майских праздниках. Об этом в беседе с Life.ru рассказал владелец международной сети турагентств, бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

Так, россиянам рекомендовали бронировать гостиницы на одну ночь с продлением для экономии. По словам Гажиенко, этот способ позволяет проверить отель без переплат. Однако эксперт подчеркнул, что такая тактика подходит больше для спонтанных путешествий. Также продление через стойку регистрации иногда позволяет получить скидку или узнать о «горящих» предложениях.

Однако у секрета экономии есть свои минусы, предупредил специалист. В отеле может не остаться свободных номеров, также может измениться стоимость проживания. Кроме того, владельцы некоторых гостиниц могут отказать в брони на одну ночь, так как для них выгоднее заявки на длительный срок.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на короткое путешествие внутри страны весной 2026 года более 30 тысяч рублей (49 процентов).