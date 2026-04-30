14:19, 30 апреля 2026

Россиянам назвали способы сэкономить на отеле на майских праздниках

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Российским туристам назвали способы сэкономить на проживании в отеле на майских праздниках. Об этом в беседе с Life.ru рассказал владелец международной сети турагентств, бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

Так, россиянам рекомендовали бронировать гостиницы на одну ночь с продлением для экономии. По словам Гажиенко, этот способ позволяет проверить отель без переплат. Однако эксперт подчеркнул, что такая тактика подходит больше для спонтанных путешествий. Также продление через стойку регистрации иногда позволяет получить скидку или узнать о «горящих» предложениях.

Куда поехать на майские праздники в 2026 году? Лучшие направления в России и за границей
Куда поехать на майские праздники в 2026 году?Лучшие направления в России и за границей
18 февраля 2026
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026

Однако у секрета экономии есть свои минусы, предупредил специалист. В отеле может не остаться свободных номеров, также может измениться стоимость проживания. Кроме того, владельцы некоторых гостиниц могут отказать в брони на одну ночь, так как для них выгоднее заявки на длительный срок.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на короткое путешествие внутри страны весной 2026 года более 30 тысяч рублей (49 процентов).

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев перед молодежью высказался о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком падении прибыли

    Ракета Ariane 6 стартовала со спутниками Amazon Leo

    В ВСУ рассказали про конкуренцию бойцов по «е-баллам»

    Женщина пожаловалась на пищевое отравление и оказалась смертельно больна

    Страна Европы передумала отказываться от атомной энергетики

    Российский командир 10 километров нес на себе раненого бойца под ударами ВСУ

    Россиянин расправился с мужчиной в подвале и пытался изнасиловать девушку

    Крис Дженнер ответила на критику неудачной пластики фразой «все просто завидуют»

    Молодой россиянин бросил бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата

    Все новости
