15:04, 30 апреля 2026Путешествия

Россияне раскрыли свои страхи в путешествиях

Зарина Дзагоева
Фото: Alena Ozerova / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы раскрыли свои главные страхи во время путешествий — 89 процентов опрошенных испытывают тревогу по разным причинам во время поездок. Об этом говорится в совместном исследовании «Росгосстраха» и Ozon Travel, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 55 процентов респондентов боятся кражи документов, 51 процент — болезней, 50 процентов — отмены рейсов, 50 процентов — кражи денег и ценностей, 44 процента — потери багажа. В реальности туристы чаще всего сталкиваются с переносом вылетов (40 процентов), болезнями (37 процентов) и неудовлетворительным качеством отелей (35 процентов).

Чаще всего (56 процентов) россияне заранее проверяют отзывы о гостиницах, чтобы чувствовать себя увереннее. Еще 54 процента опрошенных детально планируют поездку, 42 процента — оформляют страховку, 38 процентов — формируют финансовую подушку безопасности.

«Всего 9 процентов российских путешественников всегда чувствуют себя абсолютно комфортно на отдыхе. Остальные ощущают свою уязвимость, если не знают иностранного языка (39 процентов) или не имеют доступа к стабильному интернету (32 процента). Спокойнее всего россияне себя чувствуют, когда путешествуют внутри страны или по странам СНГ (66 процентов), а также по Европе (26 процентов) и Азии (16 процентов)», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в отпуске россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за ОРВИ, гастроэнтеритов и пищевого отравления. По данным аналитиков, 52 процента всех страховок приходятся на Италию, Китай, Россию, Японию и Турцию.

