Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 50-процентными скидками

Utair запустила распродажу билетов с со скидками от 20 до 50 %

Российская авиакомпания Utair запустила распродажу билетов с со скидками от 20 до 50 процентов на все направления. Об этом говорится на сайте перевозчика в четверг, 30 апреля.

Уточняется, что дешевые рейсы можно забронировать с 30 апреля по 12 мая. В эти же даты можно улететь по купленным билетам. 20-процентная скидка действует на всех тарифах и маршрутах, кроме чартерных и вахтовых. А 50-процентное снижение цен ждет пассажиров на рейсах Москва — Сочи, Москва — Минводы, Сургут — Сочи, Сургут — Краснодар.

Ранее сообщалось, что российские путешественники в апреле могут отправиться на курорт «Роза Хутор» и Красную Поляну, где цена на жилье будет значительно ниже, чем в марте. По данным экспертов, больше всего снизилась стоимость жилья в горах вблизи Сочи.