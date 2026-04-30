Российская киберполиция раскрыла результаты борьбы с мошенниками с начала года

Киберполиция рассказала о 97 пойманных с начала года пособниках мошенников

Российская киберполиция в 2026 году предотвратила хищение мошенниками 600 миллионов рублей у 2,5 тысяч граждан. Об этом со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщает ТАСС.

По данным МВД, также в ходе розыска с начала года были задержаны 97 курьеров, работавших на мошенников и помогавших перевозить похищенные у жертв обмана денежные средства.

В частности, 28 апреля в Мытищах сотрудники полиции задержали трех курьеров телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки 70 миллионов рублей.