Силовые структуры
15:58, 30 апреля 2026

Российская киберполиция раскрыла результаты борьбы с мошенниками с начала года

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Российская киберполиция в 2026 году предотвратила хищение мошенниками 600 миллионов рублей у 2,5 тысяч граждан. Об этом со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщает ТАСС.

По данным МВД, также в ходе розыска с начала года были задержаны 97 курьеров, работавших на мошенников и помогавших перевозить похищенные у жертв обмана денежные средства.

В частности, 28 апреля в Мытищах сотрудники полиции задержали трех курьеров телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки 70 миллионов рублей.

