Российская пенсионерка лишилась 70 миллионов рублей из-за проверки счетчиков

В Мытищах задержали 3 курьеров мошенников, забравших у пенсионерки 70 млн рублей

В Мытищах сотрудники полиции задержали трех курьеров телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

Все началось с сообщения о необходимости проверить счетчики, которое пришло женщине из якобы домового чата. Получательница перешла по ссылке, после чего ей позвонили. Звонивший представился сотрудником Казначейства и предложил пенсионерке задекларировать сбережения в размере более 100 тысяч рублей. Тогда она собрала деньги и в течение нескольких дней передала курьерам сначала 5, а потом 35 и 30 миллионов рублей. Только после этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники задержали курьеров. На допросах они пояснили, что сами стали жертвами мошенников.

