Трамп допустил новые удары по Ирану

Трамп: Возможность новых ударов по Ирану зависит от хода переговоров

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут нанести по Ирану новые удары, однако подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от хода переговоров. Выступление президента транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Не знаю, это зависит от развития событий. У нас идут переговоры. У нас с ними идут переговоры», — ответил Трамп на вопрос о том, планирует ли Вашингтон наносить новые удары по территории Исламской Республики.

Американский лидер также отметил, что Тегеран уже проделал «длинный путь», однако до сих пор остается вопрос, смогут ли они зайти «настолько дальше, насколько требуется». Трамп подчеркнул, что сделка не состоится, если Иран не согласится с тем, что у него никогда не будет ядерных вооружений.

Ранее Трамп заявил, что США ждут от Ирана признания поражения.