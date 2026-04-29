22:28, 29 апреля 2026Мир

Трамп допустил новые удары по Ирану

Трамп: Возможность новых ударов по Ирану зависит от хода переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут нанести по Ирану новые удары, однако подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от хода переговоров. Выступление президента транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Не знаю, это зависит от развития событий. У нас идут переговоры. У нас с ними идут переговоры», — ответил Трамп на вопрос о том, планирует ли Вашингтон наносить новые удары по территории Исламской Республики.

Американский лидер также отметил, что Тегеран уже проделал «длинный путь», однако до сих пор остается вопрос, смогут ли они зайти «настолько дальше, насколько требуется». Трамп подчеркнул, что сделка не состоится, если Иран не согласится с тем, что у него никогда не будет ядерных вооружений.

Ранее Трамп заявил, что США ждут от Ирана признания поражения.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Водителей предупредили о новой мошеннической схеме со штрафами за парковку

    Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова в конце апреля

    Трамп допустил новые удары по Ирану

    Москвичам пообещали заморозки в последнюю ночь апреля

    США спрогнозировали потерю огневой мощи из-за авианосца

    Захарова заявила о попытках Запада с помощью ИИ подчинить мир когнитивной зависимости

    Медведев прокомментировал высказывания европейских королей о политике афоризмом

    Дилеры анонсировали появление новинок Пекинского автосалона в России

    Популярная блогерша раскрыла неочевидные минусы пластики груди

    Все новости
