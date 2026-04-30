В Европе оценили масштабы переплаты за топливо из-за войны на Ближнем Востоке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:26, 30 апреля 2026

Фон дер Ляйен: ЕС переплатил более 27 млрд евро за топливо из-за войны в Иране
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Globallookpress.com

Европейский союз переплатил более 27 миллиардов евро из-за войны на Ближнем Востоке, такую оценку дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает РИА Новости.

«Всего за 60 дней конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 миллиардов евро без добавления ни одной дополнительной единицы энергии», — заявила политик.

Она отметила, что последствия конфликта в Иране могут ощущаться еще долгое время, даже годами.

Ранее стало известно, что Европа сохраняет зависимость от российского ядерного топлива, но предпочитает не акцентировать на этом внимание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok