В Европе оценили масштабы переплаты за топливо из-за войны на Ближнем Востоке

Фон дер Ляйен: ЕС переплатил более 27 млрд евро за топливо из-за войны в Иране

Европейский союз переплатил более 27 миллиардов евро из-за войны на Ближнем Востоке, такую оценку дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает РИА Новости.

«Всего за 60 дней конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 миллиардов евро без добавления ни одной дополнительной единицы энергии», — заявила политик.

Она отметила, что последствия конфликта в Иране могут ощущаться еще долгое время, даже годами.

Ранее стало известно, что Европа сохраняет зависимость от российского ядерного топлива, но предпочитает не акцентировать на этом внимание.