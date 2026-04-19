10:36, 19 апреля 2026Мир

Раскрыта зависимость Европы от российского ядерного топлива

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Европа сохраняет зависимость от российского ядерного топлива, но предпочитает не акцентировать на этом внимание. Об этих замалчиваемых европейцами фактах сообщило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Отмечается, что, несмотря на заявления о разрыве энергетических связей с Москвой и сокращение импорта нефти и газа, Россия играет ключевую роль в атомной энергетике Европейского союза (ЕС). «В ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы [председатель Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от России», — говорится в статье.

В частности, издание подчеркивает, что четверть всего необходимого ЕС урана поступает из России. При этом быстрый отказ от этих поставок невозможен, а полное избавление от зависимости может занять годы.

В начале октября прошлого года сообщалось, что страны ЕС договорились полностью отказаться от российских нефти и газа к 2028 году. Позже официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель предпринимает шаги для отказа и от российского ядерного топлива.

