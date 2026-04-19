NZZ: Европа замалчивает зависимость от российского ядерного топлива

Европа сохраняет зависимость от российского ядерного топлива, но предпочитает не акцентировать на этом внимание. Об этих замалчиваемых европейцами фактах сообщило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Отмечается, что, несмотря на заявления о разрыве энергетических связей с Москвой и сокращение импорта нефти и газа, Россия играет ключевую роль в атомной энергетике Европейского союза (ЕС). «В ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы [председатель Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от России», — говорится в статье.

В частности, издание подчеркивает, что четверть всего необходимого ЕС урана поступает из России. При этом быстрый отказ от этих поставок невозможен, а полное избавление от зависимости может занять годы.

В начале октября прошлого года сообщалось, что страны ЕС договорились полностью отказаться от российских нефти и газа к 2028 году. Позже официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель предпринимает шаги для отказа и от российского ядерного топлива.