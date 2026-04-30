21:39, 30 апреля 2026Мир

В Финляндии заявили об унижении ЕС из-за «клоуна» Каллас

Мема: ЕС унижен тем, что люди вроде Каллас отвечают за дипломатию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Тот факт, что люди наподобие Каи Каллас отвечают за дипломатию Европы, унижает Европейский союз (ЕС). Об этом на своей странице в соцсети Х заявил финский политик Армандо Мема.

«Каллас выбрала не ту профессию, ей было бы лучше стать клоуном. Европа и так унижена тем, что такие люди, как она, руководят нашей дипломатией», — сказал он.

По его словам, Россия не является врагом Европы, в связи с чем и Москве, и Брюсселю следует работать вместе ради «общего будущего».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил о последствиях слов Каллас о России. «Будущие поколения будут проклинать ее имя за то, что она втянула Европу в ненужную и катастрофическую войну против крупнейшей в мире ядерной державы», — считает он.

    В Финляндии заявили об унижении ЕС из-за «клоуна» Каллас

