Каллас предупредили о последствиях ее слов о России

Профессор Дизен: Каллас будут проклинать за ее слова о диалоге ЕС с Россией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас втягивает Европу в войну с Россией. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал слова Каллас о том, что Евросоюз не должен «унижаться» перед Москвой. «Будущие поколения будут проклинать ее имя за то, что она втянула Европу в ненужную и катастрофическую войну против крупнейшей в мире ядерной державы», — считает он.

Ранее Каллас заявила, что ЕС не вернется к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине. Она также призвала не унижаться, «умоляя Россию о переговорах».