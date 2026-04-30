Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 30 апреля 2026Мир

Каллас предупредили о последствиях ее слов о России

Профессор Дизен: Каллас будут проклинать за ее слова о диалоге ЕС с Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас втягивает Европу в войну с Россией. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал слова Каллас о том, что Евросоюз не должен «унижаться» перед Москвой. «Будущие поколения будут проклинать ее имя за то, что она втянула Европу в ненужную и катастрофическую войну против крупнейшей в мире ядерной державы», — считает он.

Ранее Каллас заявила, что ЕС не вернется к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине. Она также призвала не унижаться, «умоляя Россию о переговорах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok