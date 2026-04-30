15:37, 30 апреля 2026

В роскошной коллекции Порошенко нашли русский след

Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) задекларировал десятки картин русских художников XIX века. Об этом сообщает «Инсайдер.UA» в своем Telegram-канале.

В частности, в коллекции политика нашли работы Карла Брюллова, Василия Тропинина, Исаака Левитана, Константина Коровина, Василия Поленова и Константина Маковского. Украинскую общественность возмутили вкусовые предпочтения, где не оказалось художников из своей же страны.

«Показательно, что у Порошенко нет картин Приймаченко, Мурашко или Криволапа. Ни одного киевлянина, львовянина или, хотя бы, винничанина, где олигарх сколотил свой первый миллион. Картины в его декларации раскрывают в Порошенко настоящего малоросса, который живет внутри этого политика», — передает канал мнение украинского обозревателя Валентина Гладких.

Он также добавил, что подобная коллекция отражает склонность Порошенко «починяться хозяевам» и якобы попытку «понравиться» президенту России Владимиру Путину.

29 марта депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что жители Украины, несмотря на запрет, хотят думать, говорить и читать на русском языке. Сидящий в СИЗО политик указал, что в стране закрываются книжные магазины, поскольку украинцы не хотят покупать книги на родном языке.

