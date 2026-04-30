В России арестовали главу могущественного воровского клана

В Москве арестовали Джангвеладзе за высшее положение в преступной иерархии

В Москве заочно арестовали Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) за высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Тверской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам России при экстрадиции или депортации на территорию РФ либо после фактического его задержания на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия объявила в розыск главу могущественного воровского клана.