В российском городе пожаловались на «дерьмодемона» в многоэтажке

Жители многоэтажки в Макеевке пожаловались на «дерьмодемона» в одной из квартир. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Генерала Данилова, 49. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть поток фекалий, который, льется из пустой квартиры. Жители утверждают, что специалисты из Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами не стали взламывать дверь, чтобы найти источник проблемы и устранить ее.

