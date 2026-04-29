21:25, 29 апреля 2026Россия

В российском регионе после атаки ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

В Туапсе после атаки ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе было принято решение отменить все мероприятия на майские праздники в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия», — написал чиновник. Он пояснил, что на этот шаг власти пошли с целью обеспечить безопасность местных жителей. При этом, подчеркнул Бойко, исключение составляют возложение цветов к мемориалам.

Кроме того, будут проведены мини-концерты для ветеранов, проживающих в Туапсе. По словам главы муниципалитета, в округе осталось всего четыре фронтовика.

В ночь на 28 апреля украинские дроны атаковали Туапсе, из-за чего в городе загорелся нефтеперерабатывающий завод. После удара пришлось эвакуировать часть граждан, проживающих в домах рядом с предприятием.

