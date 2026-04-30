13:14, 30 апреля 2026

Владелец «Кайрата» раскрыл зарплату Аршавина в Казахстане

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью YouTube-каналу Каны Бейсекеева рассказал о зарплате российского нападающего Андрея Аршавина в алма-атинском клубе.

Боранбаев заявил, что футболист получал максимум 350 тысяч долларов в год. «Так недорого», — уточнил он.

Ранее Аршавин подал иск к бывшей жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Пара была вместе с 2003 по 2012 год, однако не регистрировала свой брак. В отношениях родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

Аршавин выступал в чемпионате Казахстана с 2016-го по 2018-й. На его счету 30 голов и 30 голевых передач за «Кайрат». Спортсмен в составе казахстанского клуба дважды завоевал серебряные медали местного чемпионата. Также вместе с ним клуб выиграл Суперкубок и Кубок Казахстана.

