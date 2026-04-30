16:16, 30 апреля 2026Наука и техника

Выявлен скрытый вред приема рыбьего жира

CR: Омега-3 EPA ухудшает восстановление мозга после травм
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

Одна из омега-3 кислот из рыбьего жира может ухудшать восстановление мозга после повторных легких травм. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Cell Reports (CR).

Речь идет об эйкозапентаеновой кислоте, или EPA. В экспериментах на животных ее накопление в мозге после употребления рыбьего жира было связано с нарушением восстановления сосудов, ухудшением кровоснабжения и признаками когнитивного снижения после травмы. В отличие от другой омега-3 кислоты, DHA, EPA активнее вовлекалась в обменные процессы после повреждения и могла мешать нормальному ремонту сосудистой системы.

Ученые также обнаружили, что EPA нарушала работу эндотелиальных клеток — клеток, выстилающих сосуды. В условиях, похожих на состояние после травмы, она снижала способность сосудов к восстановлению и росту, что может ухудшать питание тканей мозга и повышать уязвимость к долгосрочным последствиям.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают, что омега-3 всегда вредны. Исследование показывает, что эффект этих добавок зависит от состояния организма: при травмах мозга отдельные компоненты рыбьего жира могут не только работать иначе, чем ожидалось, но и потенциально наносить вред.

Ранее ученые выяснили, что регулярный прием рыбьего жира снижает риск развития жировой болезни печени.

