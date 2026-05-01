16:55, 1 мая 2026

Бабл-ти признали опасным для здоровья

Биолог Титова: Тапиока в бабл-ти приводит к кишечной непроходимости и удушью
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Бабл-ти признали опасным для здоровья — выяснилось, что добавляемая в него шарики тапиоки в некоторых случаях приводят к кишечной непроходимости и удушью. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова.

По ее словам, употребление тапиоки во время разговора или при спешке может привести к тому, что крупные и вязкие шарики вместо пищевода попадут в дыхательные пути. Как следствие — произойдет афиксия.

Также специалист предупредила — если переесть такие шарики и не запить достаточным количеством воды, то они могут слипнуться в комок и вызвать кишечную непроходимость. Эксперт не рекомендовала тапиоку детям до пяти лет.

Ранее врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова предупредила об опасности бабл-ти. Регулярное употребление этого популярного напитка с шариками тапиоки провоцирует набор веса, накопление жира в печени и развитие инсулинорезистентности, объяснила доктор.

