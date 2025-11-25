Забота о себе
Врач предупредила о неожиданной опасности одного модного напитка

Диетолог Ахуньянова: Бабл-ти может привести к инсулинорезистентности
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Romix Image / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление бабл-ти — напитка с шариками тапиоки — может привести к серьезным заболеваниям, предупредила врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова. В беседе с изданием UfaTime.ru она рассказала о неожиданной опасности этого модного напитка.

Врач отметила, что многие люди считают бабл-ти просто чаем, однако в действительности его основу составляют шарики тапиоки, сделанные из крахмала и сахарного сиропа. При этом в напиток также добавляют сиропы и молоко, из-за чего он становится очень калорийным, подчеркнула Ахуньянова.

По ее словам, главная опасность такого чая заключается в том, что он вызывает резкий подъем уровня глюкозы в организме, а затем его резкое снижение. Из-за этого человек снова быстро почувствует голод. Врач добавила, что регулярное употребление бабл-ти провоцирует набор веса, накопление жира в печени и развитие инсулинорезистентности, а также нарушает микрофлору кишечника.

«Такой вот "чай" на деле — обычный десерт с огромной калорийностью», — предупредила Ахуньянова.

Ранее диетолог Марио Ортис призвал отказаться от двух популярных добавок к кофе. Вредными он назвал жирные сливки и сиропы.

