Футболист «Динамо» рассказал о желании покинуть клуб из-за Карпина

11:09, 1 мая 2026

Футболист «Динамо» Нгамале рассказал о желании покинуть клуб из-за Карпина
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамале рассказал о работе под руководством Валерия Карпина. Об этом сообщает Sport24.

По словам полузащитника, он хотел покинуть клуб. «Спустя две-три недели я задумался, что мне делать. В таком возрасте я должен играть. Я стараюсь не только для "Динамо", но и для сборной Камеруна», — рассказал африканец.

Нгамале добавил, что его одноклубники не понимали, почему он не играл. «Я старался не привлекать дополнительного внимания к этой истории», — отметил футболист.

Карпин возглавлял «Динамо» с начала сезона до 17 ноября. За 15 туров РПЛ под руководством специалиста камерунец провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. После ухода Карпина Нгамале выходил на поле во всех 11 матчах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

