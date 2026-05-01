Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ради своей карьеры пошел ва-банк и ведет подготовку к войне с Россией. Так политику лидера Германии описал в социальной сети X кипрский журналист Алекс Христофору.
Он отметил, что решение правительства Германии проспонсировать военную промышленность привело к значительному сокращению расходов немецкого бюджета на финансирование.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии. Cоответствующее решение должны принять в кратчайшие сроки.