Появились кадры полыхающего торгового центра в российском городе

Появились кадры полыхающего ТЦ «Апельсин» в Искитиме Новосибирской области

Telegram-канал «112»

Торговый центр (ТЦ) «Апельсин» загорелся в Искитиме Новосибирской области. Кадрами охваченного огнем здания на Ленинградской улице делится Telegram-канал «112».

На видео видно бушующее пламя, которое быстро перекинулось на кровлю, внутри также видно интенсивное горение.

Предварительно, площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров. Его удалось локализовать.

Информации о пострадавших нет. В тушении задействованы более 80 человек и 27 единиц техники.

Ранее в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Туапсе произошел пожар на территории морского терминала.