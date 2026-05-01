Россия
22:53, 1 мая 2026Россия

Появились кадры полыхающего торгового центра в российском городе

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «112»

Торговый центр (ТЦ) «Апельсин» загорелся в Искитиме Новосибирской области. Кадрами охваченного огнем здания на Ленинградской улице делится Telegram-канал «112».

На видео видно бушующее пламя, которое быстро перекинулось на кровлю, внутри также видно интенсивное горение.

Предварительно, площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров. Его удалось локализовать.

Информации о пострадавших нет. В тушении задействованы более 80 человек и 27 единиц техники.

Ранее в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Туапсе произошел пожар на территории морского терминала.

    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    Родственники насильно мобилизованного украинца подстроили ДТП в наказание военкомам

    Груды сожженной украинской техники сняли на видео

    Американский эксперт обратился к странам Балтии с тревожным сообщением

    Полицейские начали покидать Киев из-за массовых угроз

    На Украине признали продвижение ВС России на трех направлениях

    Появились кадры полыхающего торгового центра в российском городе

    В России изобрели дробовой патрон для противостояния дронам

    Трампа атаковала «злая» пчела

    Трамп назвал Байдена глупцом из-за Украины

    Все новости
