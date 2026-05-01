Путин присвоил актрисе Нееловой звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе московского театра «Современник» Марине Нееловой звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Нееловой Марине Мстиславовне», — говорится в тексте документа.
В июне 2925 года сообщалось, что Владимир Путин присвоил звание Героя Труда заместителю научного руководителя федерального ядерного центра имени академика Е.И. Забабахина Юрию Дикову.