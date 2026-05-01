Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:44, 1 мая 2026Культура

Путин присвоил актрисе Нееловой звание Героя Труда

Президент России Путин присвоил актрисе Нееловой звание Героя Труда
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе московского театра «Современник» Марине Нееловой звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Нееловой Марине Мстиславовне», — говорится в тексте документа.

В июне 2925 года сообщалось, что Владимир Путин присвоил звание Героя Труда заместителю научного руководителя федерального ядерного центра имени академика Е.И. Забабахина Юрию Дикову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попытка нападения на российского губернатора попала на видео

    Путин присвоил актрисе Нееловой звание Героя Труда

    Появились новые фрагменты записей разговоров «кошелька» Зеленского

    Врач предупредил о смертельной опасности сочетания шашлыков с одним алкогольным напитком

    Оценены шансы «Спартака» завоевать бронзу чемпионата России по футболу

    В автомобиле под Москвой нашли тела троих мужчин

    Раскрыт график работы МФЦ, поликлиник и других учреждений Москвы в праздники

    Названы самые дорогие направления для отдыха на майские праздники в России

    Баскетболисты клубов НБА устроили массовую драку и сбили с ног судью

    Росавиация сообщила об ограничениях полетов в аэропорту Калуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok