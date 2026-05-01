Телеведущий Николай Дроздов завершил карьеру из-за фобии

Николай Дроздов завершил карьеру из-за страха заболеть

Известный российский телеведущий Николай Дроздов завершил карьеру из-за верминофобии — страха заболеть или заразиться. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что Дроздов почти не выходит из дома и избегает встреч, съемок и корпоративов на фоне онкологического заболевания и появившейся боязни подцепить вирус. Последние полгода он отказывается и от предложений по съемкам.

По имеющейся информации, любая инфекция или даже обычное перенапряжение может ухудшить состояние телеведущего. Также уточняется, что в настоящее время Дроздов с супругой живут на пенсию.

В ноябре 2025 года жена телеведущего Татьяна сообщала, что он тренируется два раза в неделю для укрепления мышц.