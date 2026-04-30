00:01, 1 мая 2026РоссияЭксклюзив

Депутат Миронов предложил выплачивать 13 зарплату к 1 мая
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

В России предложили выплачивать 13 зарплату к 1 мая. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу РФ в Госдуму внес руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Наша партия принципиально выступает за введение в стране 13-й зарплаты и 13-й пенсии. Что касается 13-й зарплаты, считаю, что уместно приурочить эту выплату к 1 мая, Дню Весны и Труда», — заявил Миронов.

Депутат напомнил, что в советской традиции 1 мая отмечался как Международный день солидарности трудящихся. Он добавил, что это хороший повод и сегодня объединить и поддержать людей труда.

Законопроектом «предусматривается премирование работников, приуроченное к нерабочему праздничному дню – 1 мая», отмечается в пояснительной записке. Размер премии «устанавливается в размере среднего заработка работника».

Сегодня индексация зарплат в бюджетной сфере отстает от реальной потребительской инфляции, в частном секторе — вообще остается на усмотрение работодателей. В итоге и индексации, и в целом зарплаты большинства граждан не могут угнаться за ростом цен

Сергей Мироновдепутат Госдумы

«Ежегодная выплата 13-й зарплаты повысит реальные доходы граждан, сократив разрыв между ними и темпом инфляции. И особенно кстати эта выплата придется в преддверии дачного и отпускного сезона», — заключил Миронов.

Ранее юрист Светлана Шабронова перечислила профессии с положенными 13-ми зарплатами. Как правило, речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, пояснила эксперт.

