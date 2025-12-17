Названы профессии с положенными 13-ми зарплатами

Тринадцатые зарплаты в России положены госслужащим и достигшим целей сотрудникам

Тринадцатые зарплаты в России положены сотрудникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или локальными нормативными актами организации. Профессии с положенными премиями назвала «Ленте.ру» старший юрист hh.ru Светлана Шабронова.

По словам эксперта, с юридической точки зрения понятия «13-ая зарплата» в ТК РФ не существует. Как правило, речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой.

Годовая премия в первую очередь полагается сотрудникам, у которых в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре четко прописаны условия ее выплаты. Также на нее могут претендовать госслужащие и муниципальные сотрудники, для которых она предусмотрена нормативными актами, постановлениями Правительства РФ, указами Президента, региональными законами.

Также на премию могут рассчитывать сотрудники бюджетной сферы: в некоторых регионах и муниципалитетах для работников образования, здравоохранения, культуры, если она установлена через отраслевые соглашения или нормативные акты субъектов РФ. Наконец, она положена сотрудникам, достигшим определенных показателей: если в положении о премировании установлены конкретные критерии (выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий, качество работы), то премия полагается тем, кто соответствует этим требованиям.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что 13-я зарплата — это право работодателя, а не обязанность.

