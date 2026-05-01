Врач предупредил о смертельной опасности сочетания шашлыков с одним алкогольным напитком

Врач Хакимзанов предупредил о смертельной опасности сочетания шашлыка с водкой

Сочетание шашлыка и водки не просто вредно, а смертельно опасно, считает психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. Об этом он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Чтобы расщепить жиры из шашлыка и соусов, поджелудочная железа вынуждена в экстренном режиме вырабатывать ферменты. Алкоголь же, попадая в кровь, вызывает спазм протоков поджелудочной железы и желчного пузыря. Ферменты и желчь не могут выйти в кишечник, застаиваются и начинают переваривать сам орган. Это прямой путь к острому панкреатиту», — объяснил врач.

Он добавил, что жаренное на огне мясо содержит канцерогены, водка же провоцирует более глубокое проникновение этих вредных веществ в клетки и тем самым повышает риск онкологических заболеваний.

Кроме того, жирная пища создает в желудке пленку, замедляющую всасывание этанола в кровь, отметил Хакимзанов. Из-за этого человек долго не чувствует опьянения и выпивает гораздо больше, чем планировал. Когда же жировая пленка разрушается, весь выпитый алкоголь мгновенно поступает в кровь. Резкое повышение концентрации этанола в разы усиливает токсический удар по мозгу и печени, заявил нарколог.

Наконец, как отметил врач, любой алкоголь даже после однократного приема повышает артериальное давление на несколько дней. Шашлык, особенно приготовленный с большим количеством соли и специй, задерживает жидкость в организме, а жирный белок сгущает кровь. Такая комбинация — идеальное условие для развития гипертонического криза, инфаркта миокарда или инсульта, заключил специалист.

Ранее Хакимзанов рассказал, что для некоторых людей даже один бокал вина может быть смертельно опасен. Врач отметил, что алкоголь полностью запрещен при приеме некоторых лекарств.