Нарколог раскрыл связанное с алкоголем простое правило

Нарколог Хакимзанов: Алкоголь смертельно опасен для людей с болезнями печени

Психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов предупредил, что для некоторых людей даже один бокал вина может быть смертельно опасен. О связанной со спиртными напитками опасности он поговорил с «Лентой.ру».

Врач отметил, что алкоголь полностью запрещен при приеме некоторых лекарств. По его словам, сочетание алкоголя с антидепрессантами, антибиотиками, транквилизаторами, нейролептиками и даже парацетамолом является смертельно опасным. «Правило простое: если вы принимаете любые таблетки, даже "безобидные" — от давления или головной боли, алкоголь полностью запрещен», — раскрыл Хакимзанов.

Врач рассказал, что даже небольшие дозы являются чистым ядом для людей с хроническими заболеваниями печени, включая гепатит и цирроз. Пораженный недугом орган просто не справится с двойной нагрузкой, из-за чего возможно развитие молниеносного гепатита и острой печеночной недостаточности, часто с летальным исходом. Как отметил нарколог, даже небольшие дозы алкоголя запрещены в период беременности.

По словам Хакимзанова, спиртные напитки также представляют серьезную опасность и для людей с болезнями поджелудочной железы, эндокринными и сердечно-сосудистыми патологиями. «Алкоголь вызывает резкие спазмы сосудов, скачки давления, нарушает сердечный ритм, что повышает риск инфаркта или инсульта даже у молодых людей. Кроме того, он блокирует выработку глюкозы в печени. Это может привести к тяжелейшей гипогликемии, что крайне опасно, особенно для людей с диабетом», — объяснил врач.

Ранее нарколог Николай Чередниченко раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться. По его словам, уговорить близкого человека обратиться за помощью можно, но ультиматумы в этом не помогут.