Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 9 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Нарколог раскрыл связанное с алкоголем простое правило

Нарколог Хакимзанов: Алкоголь смертельно опасен для людей с болезнями печени
Наталья Обрядина1

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов предупредил, что для некоторых людей даже один бокал вина может быть смертельно опасен. О связанной со спиртными напитками опасности он поговорил с «Лентой.ру».

Врач отметил, что алкоголь полностью запрещен при приеме некоторых лекарств. По его словам, сочетание алкоголя с антидепрессантами, антибиотиками, транквилизаторами, нейролептиками и даже парацетамолом является смертельно опасным. «Правило простое: если вы принимаете любые таблетки, даже "безобидные" — от давления или головной боли, алкоголь полностью запрещен», — раскрыл Хакимзанов.

Материалы по теме:
«Просто так отменить их было нельзя» Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
«Просто так отменить их было нельзя»Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
7 января 2021
Как быстро избавиться от похмелья: самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
Как быстро избавиться от похмелья:самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
25 февраля 2023

Врач рассказал, что даже небольшие дозы являются чистым ядом для людей с хроническими заболеваниями печени, включая гепатит и цирроз. Пораженный недугом орган просто не справится с двойной нагрузкой, из-за чего возможно развитие молниеносного гепатита и острой печеночной недостаточности, часто с летальным исходом. Как отметил нарколог, даже небольшие дозы алкоголя запрещены в период беременности.

По словам Хакимзанова, спиртные напитки также представляют серьезную опасность и для людей с болезнями поджелудочной железы, эндокринными и сердечно-сосудистыми патологиями. «Алкоголь вызывает резкие спазмы сосудов, скачки давления, нарушает сердечный ритм, что повышает риск инфаркта или инсульта даже у молодых людей. Кроме того, он блокирует выработку глюкозы в печени. Это может привести к тяжелейшей гипогликемии, что крайне опасно, особенно для людей с диабетом», — объяснил врач.

Ранее нарколог Николай Чередниченко раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться. По его словам, уговорить близкого человека обратиться за помощью можно, но ультиматумы в этом не помогут.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину

    Оценены шансы «Крыльев Советов» отобрать очки у «Зенита» в матче РПЛ

    Нарколог раскрыл связанное с алкоголем простое правило

    В России назвали цель ударов по энергетике Украины

    В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

    Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

    Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

    Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

    Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости