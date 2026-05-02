11:48, 2 мая 2026

Россиянам раскрыли правду об отзывах в интернете

Маркетолог Фишер: Даже видеоотзывы к товару не всегда говорят о реальном опыте
Юлия Сычева

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Отзывы в интернете давно перестали быть просто мнением клиентов и все чаще используются как инструмент продвижения. Об этом рассказал маркетолог, основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Фишера, бизнесмены понимают, что перед покупкой любого товара люди в первую очередь смотрят оценки и комментарии, поэтому стараются управлять этим полем. Маркетолог отметил, что существуют специализированные компании, которые размещают отзывы на разных площадках — от карт до профильных сайтов. Причем речь идет не только о положительных отзывах, но и о негативных, которые публикуют конкуренты, чтобы повлиять на репутацию, добавил он.

«Особая ситуация сложилась на маркетплейсах. Там продавцы могут быстро нарастить количество отзывов, чтобы продвинуть товар. Например, оформляют заказы через знакомых со скидкой, получают комментарии и возвращают товар обратно в оборот. В результате товар выглядит востребованным уже на старте продаж. Видеоотзывы также не всегда говорят о реальном опыте. Их тоже можно заказать. В кадре будет человек, который просто зачитывает нужный текст», — рассказал Фишер.

Материалы по теме:
Рекомендации вместо рекламы. Бизнес все чаще растет через личные связи. Почему так происходит?
Рекомендации вместо рекламы.Бизнес все чаще растет через личные связи. Почему так происходит?
9 апреля 2026
«Ты нормальная? Он же ненастоящий!» Соцсети переполнены роликами с ИИ-животными. В чем их опасность?
«Ты нормальная? Он же ненастоящий!»Соцсети переполнены роликами с ИИ-животными. В чем их опасность?
20 апреля 2026
«Упеките его за решетку» Весь мир ополчился против самого популярного блогера. За что его ненавидят и почему считают Антихристом?
«Упеките его за решетку»Весь мир ополчился против самого популярного блогера. За что его ненавидят и почему считают Антихристом?
25 апреля 2026

Эксперт выделил еще влияние отзывов на выдачу. По его словам, чем их больше, тем выше карточка поднимается в поиске, а значит, получает больше внимания. Это подталкивает бизнес активно работать с оценками, указал Фишер.

«Поэтому советую смотреть на общую картину. Если компания давно на рынке и у нее много отзывов с разной тональностью, это выглядит естественно. Когда же у нового бизнеса за короткое время появляется сотни комментариев, к ним стоит относиться внимательнее», — рекомендовал напоследок Фишер.

Ранее сообщалось, что российские бренды начали практиковать «слезный маркетинг». Они организуют распродажи ассортимента и предупреждают, что могут закрыться.

    Последние новости

    Украина атаковала Россию дальнобойными ракетами

    Президент Финляндии придумал способ помощи Украине

    Российские военные нанесли удар по предприятиям военной промышленности Украины

    Мать девочки с желто-синим мячом на плакате рассказала о решении не пускать ее на матч

    Страна НАТО начала военные учения на границе с Россией

    Лев утащил маленькую девочку из дома и растерзал ее

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

    Кадыров рассказал об уничтожении чеченцами украинской ДРГ

    В России появился экономичный хэтчбек Changan

    Пытавшегося прорваться к российскому губернатору арестовали

    Все новости
