Россиянам раскрыли правду об отзывах в интернете

Маркетолог Фишер: Даже видеоотзывы к товару не всегда говорят о реальном опыте

Отзывы в интернете давно перестали быть просто мнением клиентов и все чаще используются как инструмент продвижения. Об этом рассказал маркетолог, основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Фишера, бизнесмены понимают, что перед покупкой любого товара люди в первую очередь смотрят оценки и комментарии, поэтому стараются управлять этим полем. Маркетолог отметил, что существуют специализированные компании, которые размещают отзывы на разных площадках — от карт до профильных сайтов. Причем речь идет не только о положительных отзывах, но и о негативных, которые публикуют конкуренты, чтобы повлиять на репутацию, добавил он.

«Особая ситуация сложилась на маркетплейсах. Там продавцы могут быстро нарастить количество отзывов, чтобы продвинуть товар. Например, оформляют заказы через знакомых со скидкой, получают комментарии и возвращают товар обратно в оборот. В результате товар выглядит востребованным уже на старте продаж. Видеоотзывы также не всегда говорят о реальном опыте. Их тоже можно заказать. В кадре будет человек, который просто зачитывает нужный текст», — рассказал Фишер.

Эксперт выделил еще влияние отзывов на выдачу. По его словам, чем их больше, тем выше карточка поднимается в поиске, а значит, получает больше внимания. Это подталкивает бизнес активно работать с оценками, указал Фишер.

«Поэтому советую смотреть на общую картину. Если компания давно на рынке и у нее много отзывов с разной тональностью, это выглядит естественно. Когда же у нового бизнеса за короткое время появляется сотни комментариев, к ним стоит относиться внимательнее», — рекомендовал напоследок Фишер.

Ранее сообщалось, что российские бренды начали практиковать «слезный маркетинг». Они организуют распродажи ассортимента и предупреждают, что могут закрыться.