Россиянка подхватила в Азии опасного паразита и едва не погибла

Россиянка подхватила в Азии свиного цепня и получила от врачей опасный препарат

Россиянка во время путешествия по Азии подхватила опасного паразита — свиного цепня. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

«Последние месяцы она путешествовала по Азии, и во время поездки у нее начались проблемы со здоровьем. Периодически скручивало живот и беспокоило вздутие. Затем и так худая девушка резко скинула три килограмма», — говорится в публикации.

Во Вьетнаме россиянка решила проверить здоровье. В кишечнике у нее были обнаружены личинки свиного цепня, вызвавшие воспаление. Также врачи поставили ей подозрение на цистицеркоз, при котором яйца паразита могут быть разнесены по всем органам.

Врач во Вьетнаме при девушке нашел описание лечения в Интернете, после чего назначил лекарство. Позднее, в России, она узнала, что данный препарат может вызывать рвоту. Это способствует разнесению яиц цепня по организму, включая ткани мозга, следствием чего может стать летальный исход.

