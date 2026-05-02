В МВД подтвердили обнаружение боевой гранаты возле мусорного бака в Москве

На северо-востоке Москвы обнаружен предмет, предположительно схожий с боеприпасом времен Великой Отечественной войны (ВОВ), заявили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве подтвердили обнаружение гранаты в российской столице.
«Предварительно, обнаружен предмет предположительно схожий с боеприпасом Великой Отечественной войны со следами коррозии», — отметили в министерстве.
Ранее стало известно, что жители дома на Ясном проезде нашли возле мусорного бака на северо-востоке Москвы боевую гранату. На место сразу же вызвали полицию и кинологов.